A Gandino, questa mattina, un principio di incendio si è sviluppato nella casa di riposo a causa di un guasto tecnico. Le fiamme sono state prontamente segnalate e hanno portato all’evacuazione dei residenti e del personale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. Non sono stati registrati feriti o altre conseguenze gravi.

Gandino, 7 aprile 2026 – A far scattare l’allarme è stato un problema di carattere tecnico. Questa mattina, mercoledì 7 aprile, alla Casa di riposo a Gandino, dove si è verificato un principio di incendio e l’intervento sul posto dei vigili del fuoco seguito, in via precauzionale, dall’evacuazione della struttura assistenziale. A parte il trambusto e i disagi improvvisi, però, non si sono segnalate altre conseguenze per le persone, né agli anziani ospiti né al personale né agli operai esterni al lavoro in questi giorni. La causa. Attorno alle 9.45 sembra che alcuni lavori in corso nell’area della grande struttura abbiano provocato problemi alle condotte di alimentazione dei vari servizi, con il conseguente blocco dei motori di alcune attrezzature di cui è dotata la struttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gandino, principio d’incendio dopo un guasto: evacuata la casa di riposo

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