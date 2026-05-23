Prime Video presenta Shakespeare’s Road

Notizia in breve

Prime Video ha annunciato l’arrivo di “Shakespeare’s Road”, una serie che esplora le connessioni tra l’opera del drammaturgo e vari paesi europei. La produzione sarà disponibile sulla piattaforma streaming e si concentrerà su percorsi culturali e storici legati alle opere di Shakespeare. La serie combina riprese sul campo e interviste, offrendo uno sguardo diretto sui luoghi e le tradizioni che hanno ispirato le sue opere.