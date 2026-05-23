Prime Video presenta Shakespeare’s Road
Prime Video ha annunciato l’arrivo di “Shakespeare’s Road”, una serie che esplora le connessioni tra l’opera del drammaturgo e vari paesi europei. La produzione sarà disponibile sulla piattaforma streaming e si concentrerà su percorsi culturali e storici legati alle opere di Shakespeare. La serie combina riprese sul campo e interviste, offrendo uno sguardo diretto sui luoghi e le tradizioni che hanno ispirato le sue opere.
MILANO – C’è un’Europa che continua a raccontarsi attraverso le pagine di William Shakespeare. Vive nei canali di Venezia attraversati da ombre e desideri, nei vicoli di Verona dove l’amore conserva ancora il volto ostinato di Giulietta, nei teatri londinesi che custodiscono la memoria di un autore capace di attraversare i secoli restando sorprendentemente contemporaneo. Da questo immaginario nasce “Shakespeare’s Road”, nuovo format pensato per Prime Video, che unisce viaggio, intrattenimento e racconto culturale in un itinerario televisivo costruito attorno ai luoghi simbolo delle opere del Bardo. Il progetto trasforma l’Europa in una grande mappa narrativa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
British literary treasures debut in Shanghai
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