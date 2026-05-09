BALLANDO ON THE ROAD 2026 | PRIME TAPPE CON MILLY E TANTI TALENTI LE FOTO

Ballando On The Road 2026, arrivato alla sua undicesima edizione, ha aperto le prime tappe con la partecipazione di Milly Carlucci e numerosi talenti della danza. Il progetto, nato nel 2015 e promosso da Aurelia Production, si svolge in diverse città italiane, offrendo a danzatori emergenti l'opportunità di esibirsi e farsi conoscere. Le prime foto delle tappe mostrano coinvolgimento e entusiasmo tra i partecipanti e il pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ballando On The Road, il progetto ideato nel 2015 da Milly Carlucci e da Aurelia Production, torna anche nel 2026 con la sua 11ª edizione, confermandosi un punto di riferimento nella ricerca e valorizzazione dei talenti della danza su tutto il territorio nazionale. Nato con l’obiettivo di scoprire ballerini di ogni età e livello – professionisti e appassionati – BOTR continua il suo viaggio attraverso l’Italia, offrendo un’importante opportunità di visibilità e crescita artistica. Anche per l’edizione 2026, il live casting si presenta con una formula mista, articolata in due fasi: Prima fase – selezione virtuale I candidati potranno iscriversi inviando un video tramite la piattaforma ufficiale di BOTR.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BALLANDO ON THE ROAD 2026: PRIME TAPPE CON MILLY E TANTI TALENTI. LE FOTO ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate BALLANDO ON THE ROAD 2026: LE PRIME DUE TAPPE CON MILLY CARLUCCI E TANTI TALENTI. LE FOTOBallando On The Road, il progetto ideato nel 2015 da Milly Carlucci e da Aurelia Production, torna anche nel 2026 con la sua 11ª edizione,... BALLANDO ON THE ROAD 2026: LE PRIME DUE TAPPE CON MILLY CARLUCCI E TANTI TALENTIBallando On The Road, il progetto ideato nel 2015 da Milly Carlucci e da Aurelia Production, torna anche nel 2026 con la sua 11ª edizione,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Carlucci riparte con nuova edizione Ballando On The Road; Ballando On The Road 2026: al via l’11ª edizione del talent itinerante dedicato alla danza -; Ballando On The Road a caccia di nuovi talenti, i casting al Centro commerciale Campania; Ballando On The Road 2026 fa tappa al Centro Campania, Casting Rai 1 per la tappa Sud. Ballando on the Road, a caccia di talenti in giro per l’ItaliaBallando on the Road, il progetto ideato nel 2015 da Milly Carlucci e da Aurelia Production, torna anche nel 2026 con la sua 11ª edizione, confermandosi un punto di riferimento nella ricerca e ... sorrisi.com Carlucci riparte con nuova edizione Ballando On The RoadBallando On The Road, il progetto ideato nel 2015 da Milly Carlucci e da Aurelia Production, torna anche nel 2026 con la sua 11a edizione, confermandosi un punto di riferimento nella ricerca e valoriz ... ansa.it Ballando On The Road 2026: al via da Marcianise l’11ª edizione del talent itinerante dedicato alla danza x.com Il Mondo Sta Ballando | Visual Chiave reddit