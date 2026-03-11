The 50 Italia | Prime Video presenta il nuovo reality game in cui a vincere è uno spettatore

Prime Video ha annunciato ufficialmente il nuovo reality game intitolato The 50, che si distingue per il fatto che uno spettatore può risultare vincitore. Dopo alcune indiscrezioni sui social, con influencer che hanno cambiato le proprie immagini del profilo con disegni di un leone o una volpe, il servizio streaming ha confermato i dettagli del programma. The 50 non ha nulla a che fare con la serie The 100.

