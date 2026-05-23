Il portiere dell'Inter Primavera è stato sospeso per otto giornate dopo aver urtato il petto dell’arbitro durante la partita. La decisione arriva dopo l’episodio avvenuto durante il match, che ha portato alla sanzione disciplinare. La squalifica si applica a partire dalla prossima giornata di campionato. La Lega ha comunicato ufficialmente la durata della sospensione, che vieta al giocatore di partecipare a tutte le attività ufficiali.

Il giudice sportivo ha inflitto una squalifica di otto giornate ad Alain Taho, portiere dell'Inter Primavera, espulso per aver contestato l'arbitro in seguito alla convalida della rete del definitivo 2-1 del Cesena, nata direttamente da un calcio d'angolo e, secondo il giocatore, viziata da una carica su di lui. La squalifica, recita il comunicato ufficiale del giudice sportivo, è arrivata "per avere, al 35' del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale correndo verso il Direttore di gara fino a urtarlo con il petto all’altezza della spalla e proferendo, nei confronti del medesimo, espressioni ingiuriose". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Primavera, 8 giornate al portiere dell'Inter per aver urtato il petto dell'arbitro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Il portiere dell’Inter Primavera squalificato 8 giornate: punito per un gesto contro l’arbitroIl portiere della Primavera dell'Inter è stato punito con una squalifica di 8 giornate dopo il suo gesto nei confronti dell'arbitro a seguito di un...

Ignazio La Russa parla con Marotta dell'Inter dopo il caso dell'ex arbitro Gianluca Rocchi, "sono sereno"Ignazio La Russa ha riferito di aver parlato con il presidente dell’Inter Beppe Marotta dopo la notizia dell’indagine sull’ex arbitro poi diventato...

INTER - Primavera, stangata per Taho: 8 giornate di squalifica ift.tt/nsBbTFr x.com

Calcio Primavera, il portiere dell’Inter squalificato per 8 giornate dopo la sconfitta di CesenaAlain Taho, portiere dell’Inter Primavera, è stato squalificato per 8 giornate dopo la sconfitta di ieri (2-1) sul campo del Cesena. Taho era stato ... corriereromagna.it

Maxi squalifica per il portiere dell'Inter Primavera, che lamentava di avere subito una carica nel match contro il CesenaMaxi squalifica per il portiere dell'Inter Primavera, che lamentava di avere subito una carica nel match contro il Cesena ... gazzetta.it