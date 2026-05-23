Il portiere dell'Inter Primavera squalificato 8 giornate | punito per un gesto contro l'arbitro

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere dell'Inter Primavera è stato squalificato per otto giornate dopo aver compiuto un gesto nei confronti dell'arbitro, a seguito di un gol subito. La squalifica è stata decisa a seguito dell'episodio avvenuto durante la partita.

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Il portiere della Primavera dell'Inter è stato punito con una squalifica di 8 giornate dopo il suo gesto nei confronti dell'arbitro a seguito di un gol subito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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