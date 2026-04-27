Ignazio La Russa parla con Marotta dell' Inter dopo il caso dell' ex arbitro Gianluca Rocchi sono sereno

Ignazio La Russa ha confermato di aver avuto un confronto con Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, in seguito alle notizie riguardanti l’ex arbitro Gianluca Rocchi. Durante l’incontro, entrambi hanno discusso degli sviluppi legati alla vicenda. La Russa ha affermato di sentirsi sereno riguardo alla situazione. La conversazione tra i due si è svolta a porte chiuse e non sono stati divulgati ulteriori dettagli.

Ignazio La Russa ha riferito di aver parlato con il presidente dell’Inter Beppe Marotta dopo la notizia dell’indagine sull’ex arbitro poi diventato designatore arbitrale di Serie A e B Gianluca Rocchi. “Mi è sembrato sereno e convinto”, ha raccontato il presidente del Senato, che poi ha aggiunto: “Restiamo concentrati sullo Scudetto, mi pare che quando vinciamo a qualcuno dà fastidio”. La rivelazione di La Russa su Marotta dell'Inter Le dichiarazioni di Beppe Marotta Le parole dell'avvocato di Gianluca Rocchi La rivelazione di La Russa su Marotta dell’Inter Il presidente del Senato Ignazio La Russa, tifoso dell’Inter e presidente dell’Inter Club Parlamento, ha raccontato all’agenzia Adnkronos di aver parlato con Beppe Marotta dopo l’esplosione del caso arbitri, con l’indagine in corso della Procura di Milano.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ignazio La Russa parla con Marotta dell'Inter dopo il caso dell'ex arbitro Gianluca Rocchi, "sono sereno" Notizie correlate Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri indagato a Milano per «concorso in frode sportiva». Lui: sono serenoAvviso di garanzia per il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi. Leggi anche: Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva, le accuse sull'arbitro "gradito all'Inter" e pressioni sui Var Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Russa al Salone del Mobile: Il 25 aprile rifarei omaggio a partigiani e caduti Repubblica Salò; Lupi candidato sindaco a Milano? La spinta di La Russa per un nome politico. E lui: A disposizione come tutti; Milano, destra divisa sul candidato sindaco. La Russa rilancia Lupi: Serve un politico. Ignazio La Russa parla con Marotta dell'Inter dopo il caso dell'ex arbitro Gianluca Rocchi, sono serenoIgnazio La Russa ha riferito di aver parlato con il presidente dell’Inter Beppe Marotta dopo la notizia dell’indagine sull’ex arbitro poi diventato designatore arbitrale di Serie A e B Gianluca Rocchi ... virgilio.it Rocchi si autosospende: Ne uscirò indenne e più forte di prima. Per i pm scelse arbitri graditi all’InterNelle carte vengono citate presunte manovre per aggiustare le designazioni a favore del club nerazzurro. Giovedì 30 aprile l’ex internazionale (coinvolto nella prima Calciopoli, da cui uscì totalmente ... ilgiorno.it Il sostituto di Gianluca Rocchi : https://fanpa.ge/6WpnP - facebook.com facebook Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, commenta il presunto coinvolgimento dell’Inter nell’inchiesta sul designatore della Serie A, Gianluca Rocchi 1/5 x.com