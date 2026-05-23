Prima passano i ladri poi i benefattori | Grazie a chi rende la Brianza migliore

Un furto avvenuto poco prima di un grande evento ha portato via alcuni oggetti di scarsa quantità, ma di grande valore simbolico e pratico. Gli oggetti, rubati alla vigilia, erano destinati a un’attività importante. La notizia si accompagna a un messaggio di gratitudine rivolto a chi, successivamente, ha contribuito a rendere la zona migliore, evidenziando il passaggio da azioni negative a gesti di solidarietà.

Quel furto aveva lasciato l'amaro in bocca. Non tanto per il valore del bottino (poche decine di euro), quanto per l’utilità di quegli oggetti, rubati proprio alla vigilia di un grande evento. Poi, stamattina, la sorpresa: qualcuno suona il campanello e regala due walkie talkie nuovi. Riportando. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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