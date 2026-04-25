Premio Anassilaos San Giorgio Battaglia | Grazie a chi rende possibile la crescita culturale della città

Durante la cerimonia di consegna del premio Anassilaos San Giorgio 2026, il sindaco facente funzione ha espresso gratitudine nei confronti di chi sostiene lo sviluppo culturale della città. La cerimonia premia annualmente figure e iniziative che si distinguono per il loro contributo nel campo culturale e civile, rappresentando un momento di riconoscimento pubblico per le attività e i personaggi che si sono distinti nel corso dell’anno.

“Grazie a chi contribuisce alla crescita culturale della città”. È quanto ha dichiarato il sindaco facente funzione Domenico Battaglia a margine della cerimonia di consegna del premio Anassilaos San Giorgio 2026 che ogni anno premia le eccellenze culturali e l'impegno civile, testimoniando il.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Battaglia incontra a Palazzo San Giorgio i vertici della Guardia costieraAl centro del confronto il ruolo strategico del Corpo delle Capitanerie di Porto quale cerniera di collegamento tra il mare e la città L'incontro è... Leggi anche: È morto il musicista e compositore Franco Vito Gaiezza: "Col suo talento ha contribuito alla crescita culturale della città" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Premio Anassilaos San Giorgio dalla cultura allo sport, ecco chi sono reggini premiati: i nomi; Premio Anassilaos San Giorgio: ecco i nomi dei reggini premiati; Reggio Calabria, c’è anche il Premio Anassilaos San Giorgio 2026: i NOMI di tutti i premiati; La Domotek Volley riceve il prestigioso Premio Anassilaos San Giorgio. Domotek Volley, Premio Anassilaos San Giorgio a Valeria Pellegrino: dimostrato che Reggio Calabria può eccellere a livello nazionaleLa Domotek Volley ha ricevuto un importante riconoscimento. Il Comitato Scientifico della XXVII edizione del Premio Anassilaos San Giorgio ha concluso i propri lavori, deliberando il conferimento de ... strettoweb.com Reggio Calabria, c’è anche il Premio Anassilaos San Giorgio 2026: i NOMI di tutti i premiatiSarà una edizione dal forte valore simbolico quella del Premio Anassilaos San Giorgio Don Antonio Santoro, in programma venerdì 24 aprile alle ore 17.30 presso il Consiglio Regionale della Calabria, ... strettoweb.com Domotek Volley, Premio Anassilaos San Giorgio a Valeria Pellegrino: "dimostrato che Reggio Calabria può eccellere a livello nazionale" - facebook.com facebook