Nel giorno dei 165 anni dell’Unità d’Italia, la premier ha ringraziato tutte le persone che quotidianamente contribuiscono a mantenere il paese unito e forte. Ha espresso gratitudine a chi lavora per rafforzare il senso di identità nazionale e ha concluso con un messaggio di orgoglio e riconoscimento per l’Italia. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini.

« Nel giorno in cui celebriamo i 165 anni dell’Unità d’Italia, il nostro grazie va a tutti coloro che, ogni giorno, con il proprio lavoro, il proprio impegno e il proprio amore per questa terra contribuiscono a rendere l’Italia una Nazione unita, forte e orgogliosa della propria storia e della propria identità. Viva l’Italia!». Lo scrive sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in occasione del 17 marzo, ricorrenza dedicata alla ‘ Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera’, sarà questa mattina all’Altare della Patria a Roma per partecipare alla tradizionale cerimonia di deposizione di una corona d’alloro da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni: “Grazie a chi ogni giorno rende la nostra Nazione unita, forte e orgogliosa. Viva l’Italia”

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