Prima o poi ci scoprono | Arcano e il sistema per aggirare le regole sugli appalti pubblici

Le conversazioni intercettate rivelano che i due coinvolti sapevano di aggirare le norme sugli appalti pubblici. La Procura sostiene che Arcano e Cutrupi agivano con attenzione, cercando di mantenere un’apparenza di regolarità amministrativa. Secondo gli inquirenti, erano consapevoli che prima o poi sarebbero stati scoperti, e si impegnavano a evitare che le irregolarità emergessero.

Dalle conversazioni intercettate emerge un filo conduttore preciso: secondo la Procura, Arcano e Cutrupi erano perfettamente consapevoli della natura anomala degli affidamenti diretti e si muovevano con cautela per costruire una parvenza di regolarità amministrativa, così da non rendere. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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