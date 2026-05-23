Prima o poi ci scoprono | Arcano e il sistema per aggirare le regole sugli appalti pubblici
Le conversazioni intercettate rivelano che i due coinvolti sapevano di aggirare le norme sugli appalti pubblici. La Procura sostiene che Arcano e Cutrupi agivano con attenzione, cercando di mantenere un’apparenza di regolarità amministrativa. Secondo gli inquirenti, erano consapevoli che prima o poi sarebbero stati scoperti, e si impegnavano a evitare che le irregolarità emergessero.
Dalle conversazioni intercettate emerge un filo conduttore preciso: secondo la Procura, Arcano e Cutrupi erano perfettamente consapevoli della natura anomala degli affidamenti diretti e si muovevano con cautela per costruire una parvenza di regolarità amministrativa, così da non rendere. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook
Sullo stesso argomento
Protocollo sugli appalti pubblici. Maggiori tutele ai lavoratori: Lodi e sindacati fanno squadra"Un percorso lungo e partecipato, dalla proposta alla firma" è quello che ieri, nella sala consiliare del Broletto, ha portato alla sottoscrizione...
Lavori pubblici e appalti pilotati al Comune di Reggio Calabria, Borrelli: "Un sistema corruttivo strutturato"Un presunto sistema corruttivo radicato nella macchina amministrativa del Comune di Reggio Calabria è stato ricostruito dalla Procura attraverso...
A cosa servono davvero le polizze sanitarie se poi le liste d’attesa restano? Sempre più italiani sono assicurati, spesso tramite contratti collettivi. Ma quando arriva il momento di curarsi, molti scoprono limiti, franchigie, tetti di rimborso e strutture convenzionate facebook
Roberto Damico. La Pagina A tratti, davvero, sembra di vivere in uno scenario da opera horror. Un virus è uscito da un laboratorio – il laboratorio della propaganda – e ha zombizzato la popolazione umana. I pochi sani cercano la salvezza rifugiandosi i x.com