Protocollo sugli appalti pubblici Maggiori tutele ai lavoratori | Lodi e sindacati fanno squadra

Da ilgiorno.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri nella sala consiliare del Broletto, è stato firmato un Protocollo d’intesa tra le istituzioni e i sindacati per rafforzare le tutele ai lavoratori coinvolti negli appalti pubblici del Comune di Lodi. L’accordo è il risultato di un percorso iniziato con consultazioni partecipate, culminato in un atto ufficiale che mira a garantire maggiori diritti e protezioni per chi lavora in questa fase.

"Un percorso lungo e partecipato, dalla proposta alla firma" è quello che ieri, nella sala consiliare del Broletto, ha portato alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori negli appalti pubblici del Comune di Lodi. A presentare e sottoscrivere il documento, il sindaco Andrea Furegato, la vicesindaca Laura Tagliaferri, il segretario comunale Diego Carlino e i rappresentanti delle sigle sindacali: Eliana Schiadà (Cgil), Marco Contessa (Cisl) e Luca Pannullo (Uil). "Prima una proposta, poi un ampio e lungo confronto, per un protocollo che andava adeguato alla normativa – ha spiegato Furegato –. Vi ringrazio perché rappresenta un vero avvicinamento alle Feste di Liberazione e del Primo maggio".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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