Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.970 per la benzina, 1.984 per il diesel, 0.825 per il gpl, 1.581 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.979 Benzina SELF 1.965 GPL SERVITO 0.810 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo dei carburanti, benzina a 1.970, diesel a 1.984. La provincia più cara è Valle d’Aosta

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Il taglio delle accise sul gasolio e sulla benzina deciso ieri dal Consiglio dei Ministri sarà valido fino al 6 giugno. Lo si apprenda da fonti ministeriali. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. #carburanti x.com

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