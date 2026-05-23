Prezzo dei carburanti benzina a 1.970 diesel a 1.984 La provincia più cara è Valle d’Aosta
La benzina costa 1,970 euro al litro, mentre il diesel si ferma a 1,984 euro. La regione con i prezzi più alti è la Valle d’Aosta. Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza aggiorna i dati sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane.
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.970 per la benzina, 1.984 per il diesel, 0.825 per il gpl, 1.581 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.979 Benzina SELF 1.965 GPL SERVITO 0.810 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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