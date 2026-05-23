Prezzo dei carburanti benzina a 1.970 diesel a 1.984 La provincia più cara è Valle d’Aosta

Da quifinanza.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La benzina costa 1,970 euro al litro, mentre il diesel si ferma a 1,984 euro. La regione con i prezzi più alti è la Valle d’Aosta. Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza aggiorna i dati sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane.

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Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.970 per la benzina, 1.984 per il diesel, 0.825 per il gpl, 1.581 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.979 Benzina SELF 1.965 GPL SERVITO 0.810 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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