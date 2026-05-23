L’uscita di GTA 6 è prevista per il 19 novembre 2026, anche se la data ufficiale non è ancora definitiva. Si parla di incassi potenzialmente molto elevati, ma non ci sono dettagli su come la casa produttrice intenda gestire i preordini o le strategie di mercato. La data rimane confermata più volte, ma resta ancora un’incertezza sui tempi di lancio e le modalità di distribuzione.

L’uscita ufficiale di GTA 6, salvo imprevisti, dovrebbe essere ormai vicina. Più volte è stato riconfermato il 19 novembre 2026 come data, invece per possibili preordini aleggia ancora un alone di mistero. Oltre questi dettagli, le previsioni degli incassi che Take-Two, la compagnia madre di Rockstar Games, riuscirà a ottenere dalle vendite dell’atteso titolo saranno da capogiro. È stato Strauss Zelnick, CEO di Take-Two a puntare su una delle opzione per impiegare i prossimi ingenti ricavi. Previsti incassi da capogiro per GTA 6, Zelnick come punta a impiegarli?. Per fornire un po’ di contesto, è stato grazie all’ultimo report finanziario pubblicato dalla compagnia che sono stati previsti ricavi complessivi che si aggirano tra gli 8 e gli 8,2 miliardi di dollari nel prossimo anno fiscale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Previsti incassi enormi con GTA 6, ma Take-Two cosa ha intenzione di farci?

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