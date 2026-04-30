Recenti indiscrezioni suggeriscono che Apple potrebbe decidere di abbandonare lo sviluppo del Vision Pro, un dispositivo tecnologico molto atteso. Non ci sono conferme ufficiali, ma le voci circolano da fonti non identificate. Il prodotto ha suscitato interesse tra gli utenti che desiderano provarlo, anche se non sono state fornite spiegazioni ufficiali riguardo a eventuali cambi di strategia da parte dell'azienda.

Il Vision Pro della Apple rientra tra quegli strumenti tecnologici allettanti che molti utenti riferiscono di voler provare. Il problema, tuttavia, è per chi il visore l’ha provato. Il rapporto prezzo-impiego quotidiano non è dei più accattivanti e se a questo sommiamo la poca praticità ne viene fuori un aumento del disinteresse. È possibile, quindi, che Apple rinunci definitivamente al Vision Pro? Perché il Vision Pro di Apple non funziona?. Pur trattandosi solo di indiscrezioni, le basi per una possibile rinuncia da parte di Apple sembrano esserci. Il motivo principale riguarderebbe il riscontro degli utenti rivelatosi ben più basso delle aspettative.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Apple ha davvero intenzione di rinunciare al Vision Pro? Solo indiscrezioni, ma le basi ci sono

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