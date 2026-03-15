Confronto con gli arbitri negli spogliatoi Inter furiosa | cosa ha intenzione di fare Marotta

Dopo la partita contro l’Atalanta, l’Inter ha deciso di non rilasciare dichiarazioni ufficiali e ha scelto il silenzio stampa. Nei minuti finali del match, si sono verificati confronti tra i giocatori nerazzurri e gli arbitri negli spogliatoi. La squadra è visibilmente irritata e sta valutando come procedere in seguito agli eventi accaduti durante la partita.

Dopo la partita con l’Atalanta, il club nerazzurro ha optato per il silenzio stampa L’ Inter è furiosa per quanto accaduto ieri nei minuti finali della sfida con l’ Atalanta. Prima il fallo non fischiato ai danni di Dumfries da parte di Sulemana, nell’azione che si conclude con la rete del definitivo 1-1 di Krstovic, poi la mancata assegnazione del rigore per l’intervento su Frattesi, pressoché simile a quello in Inter-Verona della stagione 20232024, punito con il penalty. Confronto Marotta-arbitri negli spogliatoi, Inter furiosa: “Nelle sedi istituzionali” (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’Inter ha scelto la strada del silenzio stampa, come forma di disappunto per quello che è successo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Confronto con gli arbitri negli spogliatoi, Inter furiosa: cosa ha intenzione di fare Marotta Articoli correlati Leggi anche: Inter Atalanta, Marotta e Ausilio a confronto con gli arbitri nello spogliatoio: «Si andrà nelle sedi istituzionali» Frattesi Inter, Marotta non ha alcuna intenzione di fare sconti: la posizione del club nerazzurro è molto chiara. Le ultimissimeIl tema Frattesi Inter è diventato uno dei più caldi in vista della sessione di calciomercato di gennaio. VERGOGNATEVI! IL DERBY MILAN-INTER AFFIDATO A UN ARBITRO INTERISTA E INVECE NO… Contenuti utili per approfondire Confronto con gli arbitri negli... Temi più discussi: Giovani arbitri a confronto con l’arbitro della CAN Francesco Fourneau; Arbitri, riforma ad alta tensione: fischia la rivoluzione professionistica?; La figura dell’arbitro: rispettare chi fischia: ad Anghiari l’incontro con le scuole; Napoli, parla il ds Manna: Pianifichiamo il futuro con Conte e McTominay. VAR? Necessario un confronto con gli arbitri. Inter Atalanta, Marotta e Ausilio a confronto con gli arbitri nello spogliatoio: «Si andrà nelle sedi istituzionali». Post partita infuocato a San SiroInter Atalanta, Marotta e Ausilio a confronto con gli arbitri nello spogliatoio: «Si andrà nelle sedi istituzionali». Post partita infuocato a San Siro L’analisi della Gazzetta dello Sport sul post-pa ... juventusnews24.com Gazzetta dello Sport - Inter, confronto garbato tra il club e gli arbitri dopo il match con l'Atalanta: il retroscena e di cosa si è parlatoTensione alle stelle nel finale di Inter-Atalanta: dopo il match, i vertici del club meneghino avrebbero avuto un faccia a faccia chiarificatore con la squadra arbitrale. msn.com GdS - #Inter, confronto garbato con #Manganiello: si respira ostilità dopo il 'caso #Bastoni'. #Marotta manifesterà la sua posizione x.com Questa mattina a Mussomeli ho partecipato a un importante momento di confronto sulle ragioni del Sì al referendum sulla giustizia. Grazie agli altri relatori per il contributo al dibattito: Gianluca Nigrelli Giuseppe Catania e Giuseppe Misuraca Il 22 e 23 marzo v facebook