Previsioni meteo per Avellino – 24 maggio 2026

Il cielo di Avellino il 24 maggio 2026 sarà completamente sereno, senza nuvole o pioggia. La giornata si svolgerà con sole intenso dall’alba al tramonto, senza variazioni di copertura nuvolosa. La temperatura massima prevista sarà di circa 28 gradi, mentre quella minima si manterrà intorno ai 15 gradi. Non sono previste precipitazioni né venti significativi durante tutto il giorno.

Ad Avellino, il 24 maggio 2026, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3588m. I venti saranno al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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