Previsioni meteo per Avellino – 24 aprile 2026

Il 24 aprile 2026 ad Avellino si prevede una giornata con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Durante tutto il giorno il sole sarà visibile senza nuvole che lo coprano, garantendo condizioni di bel tempo. Le temperature massime e minime previste non presentano variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni meteorologiche sono stabili e prive di eventi atmosferici di rilievo.

Ad Avellino il 24 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 21°C, mentre la minima sarà di 6°C.Lo zero termico si attesterà a 2593 metri.I venti soffieranno moderati sia al mattino.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 24 febbraio 2026Ad Avellino il 24 febbraio 2026 la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con la presenza di nubi sparse al mattino. Previsioni meteo per Avellino – 24 marzo 2026Ad Avellino il 24 marzo 2026 la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, salvo la presenza di nubi sparse nelle ore mattutine. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 16 aprile 2026; Previsioni meteo per Avellino – 21 aprile 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 23 aprile; Previsioni meteo per Avellino – 19 aprile 2026. Meteo, weekend del 25 aprile con sole e temperature in aumento: la tendenzaOggi previsto tempo soleggiato, allarme uv, con temperature tra 6° e 22°. Oggi previsto tempo soleggiato, allarme uv, con temperature tra 7° e 20°. Oggi previsto tempo soleggiato, allarme uv, con ... meteo.it Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 23 aprileQuella di giovedì 23 aprile sarà una giornata caratterizzata da tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio della Campania. Le temperature, aumenteranno ... ilmattino.it Anticiclone in rinforzo sull'Italia: le previsioni meteo di giovedì 23 aprile - facebook.com facebook Buongiorno da Agenzia ANSA. Le previsioni del tempo per oggi #ANSA meteo.ansa.it x.com