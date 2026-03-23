Previsioni meteo per Avellino – 24 marzo 2026
Ad Avellino il 24 marzo 2026 la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, salvo la presenza di nubi sparse nelle ore mattutine. Non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 14°C, mentre la minima sarà di 6°C.Lo zero termico si attesterà a 1655 metri.I venti soffieranno tesi al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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