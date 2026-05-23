Previsioni meteo – Estate in anticipo caldo anomalo in arrivo

Un anticiclone proveniente dal Nord Africa si sta rafforzando, portando una fase stabile e calda a partire dal 23 maggio. Le temperature salgono sopra la media stagionale, con i primi 30 gradi raggiunti al Nord. All’inizio della settimana, alcune zone potrebbero superare anche i 30 gradi, segnando un’estate in anticipo rispetto alle consuete date.

Anticiclone nord-africano in rinforzo: dal 23 maggio fase stabile con temperature sopra la norma. Primi 30 gradi al Nord, a inizio settimana anche oltre. Previsioni meteo – Ci attende un fine settimana dominato dalla presenza dell’alta pressione – come riporta Meteo.it – che garantirà prevalenza di tempo soleggiato e, soprattutto, un ulteriore aumento delle temperature, con caldo dal sapore tipicamente estivo: in particolare, le temperature risulteranno insolitamente alte al Nord, dove sono attesi picchi anche al di sopra di 30 gradi, mentre la poca instabilità pomeridiana prevista si concentrerà sulle zone montuose. Le ultime proiezioni confermano che l’alta pressione caratterizzerà la situazione meteo anche per tutta la prima parte della prossima settimana. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Previsioni meteo per venerdì 30 gennaio. Maltempo in attenuazione

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