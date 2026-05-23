Prevenzione esami gratuiti della Asl per i cittadini in provincia di Latina | ecco dove e quando
Dal 25 al 30 maggio, la Asl di Latina organizza una campagna itinerante di prevenzione gratuita rivolta ai cittadini della provincia. Durante questa settimana, saranno disponibili esami senza costi in diverse località, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi di diagnosi precoce. La iniziativa si inserisce in un progetto di promozione della prevenzione, con punti di riferimento che verranno comunicati successivamente. La campagna mira a raggiungere le persone direttamente nei loro territori, offrendo controlli e screening senza necessità di prenotazione.
“Ribaltare il paradigma tradizionale della cura e andare incontro ai bisogni reali del cittadino”: questo l’obiettivo della Asl di Latina che promuove una nuova campagna itinerante di prevenzione gratuita, in programma dal 25 al 30 maggio.A bordo di un truck sanitario attrezzato, l'azienda. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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