Dal 22 al 29 aprile si svolge in più di 250 strutture ospedaliere italiane la (H) Open Week dedicata alla prevenzione della donna. Durante questa settimana saranno offerti gratuitamente visite, esami e colloqui mirati alla diagnosi precoce di diverse condizioni di salute femminile. Le pazienti interessate potranno prenotare gli appuntamenti seguendo le procedure indicate dalle singole strutture sanitarie. La manifestazione coinvolge numerosi ospedali in tutto il territorio nazionale.

Dal 22 al 29 aprile torna la (H) Open Week sulla salute della donna: consulti, screening e colloqui gratuiti in tutta Italia per promuovere la medicina di genere e facilitare l’accesso alla prevenzione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Prevenzione donna: visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedali italiani, dal 22 al 29 aprile. Ecco dove e come prenotare

Salute della donna, dal 22 al 29 aprile check-up gratis in oltre 250 ospedali Bollino rosa(Adnkronos) – Torna la settimana dedicata al benessere femminile, promossa in tutta Italia da Fondazione Onda Ets.

Salute donna, dal 22 al 29/4 visite gratuite in 250 ospedaliAGI - Per l'undicesima Giornata nazionale della salute della donna, dal 22 al 29 aprile,torna la (H) Open Week sulla salute della donna, promossa da...

Temi più discussi: Giornata della salute della donna, torna la (H) open week: visite ed esami gratuiti in tutta Italia; Prevenzione donna: visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedali italiani, dal 22 al 29 aprile. Ecco dove e come prenotare; Salute delle donne: la prevenzione che può salvare la vita; Giornata nazionale della salute della donna, una settimana di visite gratis all'Ingrassia.

Prevenzione donna: visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedali italiani, dal 22 al 29 aprile. Ecco dove e come prenotareDal 22 al 29 aprile torna la (H) Open Week sulla salute della donna: consulti, screening e colloqui gratuiti in tutta Italia per promuovere la medicina di genere e facilitare l’accesso alla prevenzion ... vanityfair.it

Visite ed esami gratuiti per la salute femminile: il Responsible Research Hospital aderisce all’(H) Open Week Bollino RosaCAMPOBASSO - Prevenzione, ascolto e accessibilità: sono questi i tre pilastri con cui il Responsible Research Hospital di Campobasso partecipa ... molisenetwork.net

"Marzo Donna": boom per le attività di prevenzione dell'Asl #Benevento - facebook.com facebook