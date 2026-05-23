Prevenzione cura e assistenza | allo Steri un convegno dell' Asp sul rischio oncoematologico

Notizia in breve

Giovedì alle 16 si terrà allo Steri un convegno organizzato dall'Asp dedicato al rischio oncoematologico. L'evento si concentrerà su prevenzione, cura e assistenza per le malattie del sangue. La discussione vedrà la partecipazione di professionisti del settore, con interventi su metodi di prevenzione e approcci terapeutici. La partecipazione è aperta a medici e operatori sanitari interessati ai temi trattati.