Prevenzione cura e assistenza | allo Steri un convegno dell' Asp sul rischio oncoematologico
Giovedì alle 16 si terrà allo Steri un convegno organizzato dall'Asp dedicato al rischio oncoematologico. L'evento si concentrerà su prevenzione, cura e assistenza per le malattie del sangue. La discussione vedrà la partecipazione di professionisti del settore, con interventi su metodi di prevenzione e approcci terapeutici. La partecipazione è aperta a medici e operatori sanitari interessati ai temi trattati.
“Prevenzione, cura, assistenza”. Saranno questi i temi al centro dell’incontro in programma giovedì (28 maggio) alle ore 16.30 a Palazzo Steri Chiaramonte, sede di rappresentanza dell’Università degli studi di Palermo, in occasione della presentazione del volume “L’impatto dell’ambiente e degli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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