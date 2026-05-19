Patrimonio pubblico e cura | allo Steri workshop sul futuro della città
A Palermo si è tenuto uno workshop presso lo Steri dedicato al futuro della città, con un focus sulla gestione del patrimonio pubblico e sulla cura degli spazi urbani. L’evento ha coinvolto esperti e rappresentanti istituzionali, che hanno discusso di strategie per valorizzare i beni pubblici e migliorare la qualità della vita cittadina. La discussione si è concentrata sulla pianificazione di interventi per preservare e sviluppare il patrimonio urbano, in vista di una crescita sostenibile e culturale della metropoli.
Palermo, città del Sud e del Mediterraneo, ha la sfida di programmare come essere nel futuro una metropoli della cultura euro mediterranea. Il Patrimonio pubblico materiale e immateriale che ruolo può avere?L’Agenzia del Demanio risponde con il workshop, rivolto a studenti, professionisti e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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