Cammini di cura – Risposta della sanità pubblica nella prevenzione dell’obesità con strumenti di salute e benessere convegno con Schillaci
Lunedì 4 maggio, alle ore 11, si terrà presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto un convegno intitolato “Cammini di cura – Risposta della sanità pubblica nella prevenzione dell’obesità con strumenti di salute e benessere”. L’evento vedrà la partecipazione di un rappresentante del ministero della salute, che interverrà sulla questione della prevenzione e delle strategie di intervento pubblico contro l’obesità.
ROMA - Lunedì 4 maggio, a partire dalle ore 11, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno "Cammini di cura - Risposta della sanità pubblica nella prevenzione dell'obesità con strumenti di salute e benessere". Si prevede nell'occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. Interviene inoltre il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.🔗 Leggi su Lopinionista.it
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