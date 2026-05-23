Prestigiosa trasferta del Gruppo Musici in Francia

Notizia in breve

Il Gruppo Musici si esibirà in Francia, partecipando al festival medievale di Andilly, in Alta Savoia. La manifestazione è considerata il più grande festival medievale d’Europa e attira ogni anno numerosi visitatori. La trasferta segna il ritorno del gruppo nel paese dopo alcuni anni. La partecipazione al festival rappresenta un’occasione di visibilità per il gruppo e si svolge in una località nota per l’afflusso di appassionati di musica e cultura medievale.