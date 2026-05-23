Prestigiosa trasferta del Gruppo Musici in Francia
Il Gruppo Musici si esibirà in Francia, partecipando al festival medievale di Andilly, in Alta Savoia. La manifestazione è considerata il più grande festival medievale d’Europa e attira ogni anno numerosi visitatori. La trasferta segna il ritorno del gruppo nel paese dopo alcuni anni. La partecipazione al festival rappresenta un’occasione di visibilità per il gruppo e si svolge in una località nota per l’afflusso di appassionati di musica e cultura medievale.
Prestigiosa trasferta all’estero per il Gruppo Musici che ritorna in Francia dopo alcuni anni. L’occasione è l’importante festival medievale che si svolge nella cittadina di Andilly, in Alta Savoia, considerato il più grande d’Europa e che richiama ogni anno un gran numero di appassionati. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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