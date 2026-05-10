LIVE Moto3 GP Francia 2026 in DIRETTA | ottimo inizio per Quiles Bertelle sulla scia del gruppo di testa
Nella prima parte della gara del GP Francia 2026 di Moto3, il pilota Quiles ha preso il comando con un buon avvio, mentre Bertelle si trova tra i primi, anche se ha ricevuto una penalità durante la corsa. Intanto, Pini si mantiene vicino al gruppo di testa, passando in quinta posizione dopo aver superato un avversario nel corso del giro. La gara è ancora in corso con diversi sorpassi e aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 613 Pratama passa Pini, che adesso è quinto. Giro 513 Long Lap Penalty per Bertelle, ma dietro di lui c’è Guido Pini. Vediamo se riesce a mantenere la posizione. Intanto Quiles martella e risponde giro dopo giro a Fernandez. Il gap tra i due è di 1.814. Giro 513 ATTENZIONE, CADE ANCHE MORELLI! BERTELLE IN TERZA POSIZIONE Giro 413 Quiles segna il suo giro veloce, il suo vantaggio su Fernandez è di 1.264. Intanto cade Kelso, e Guido Pini ne approfitta. Cade intanto anche Nicola Carraro. Giro 313 Quils conduce le operazioni rifilando 0.406 a Fernandez, segue Morelli, Kelso e un ottimo Bertelle. Guido Pini è settimo.🔗 Leggi su Oasport.it
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