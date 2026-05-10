LIVE Moto3 GP Francia 2026 in DIRETTA | ottimo inizio per Quiles Bertelle sulla scia del gruppo di testa

Nella prima parte della gara del GP Francia 2026 di Moto3, il pilota Quiles ha preso il comando con un buon avvio, mentre Bertelle si trova tra i primi, anche se ha ricevuto una penalità durante la corsa. Intanto, Pini si mantiene vicino al gruppo di testa, passando in quinta posizione dopo aver superato un avversario nel corso del giro. La gara è ancora in corso con diversi sorpassi e aggiornamenti in tempo reale.

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