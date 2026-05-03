Paolo Rotelli erede del gruppo della sanità privata San Donato | Lascio gli incarichi faccio il rapper in Francia
Paolo Rotelli, noto come erede di un importante gruppo nel settore sanitario, ha annunciato di aver lasciato tutte le posizioni di leadership. Fino a pochi giorni fa, ricopriva il ruolo di presidente di un grande gruppo sanitario con un fatturato di 2,7 miliardi di euro e di un’università. Ora, ha dichiarato di voler intraprendere la carriera musicale in Francia, dedicandosi al rap a tempo pieno.
Paolo Rotelli, erede del re della sanità privata Giuseppe e fino a pochi giorni fa presidente del primo gruppo italiano del settore, Gruppo San Donato (2,7 miliardi di fatturato), e dell’Università Vita-Salute San Raffaele, ha lasciato tutti gli incarichi per dedicarsi a tempo pieno al rap. In Francia suona nel gruppo Tracopelle Musik con il nome d’arte Mc Pao. Ha un’etichetta discografica, TractoLabel, e si esibisce indossando vistose catene d’oro e orologi tempestati di brillanti. “Confermo, lascio perché il gruppo e l’università sono per me due missioni compiute”, racconta al Corriere della Sera. “Lascio perché il mio lavoro è sempre...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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