Ma perché? dà un pugno all’avversario a terra | tutti in campo per difenderlo La rissa folle al match di basket in A2 – La diretta

Durante una partita di basket di serie A2, due giocatori sono venuti alle mani in modo violento. Uno di loro ha colpito con un pugno l’avversario a terra, mentre i compagni sono intervenuti per difenderlo. La partita, importante per la classifica, si è conclusa con scene di caos e rissa, interrompendo il gioco. La situazione ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, con i giocatori che sono stati separati dagli arbitri e dai membri dello staff.

Era una gara cruciale per la salvezza tra due società storiche, ma quasi subito si è trasformata nel peggior spettacolo possibile per un evento sportivo. Al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, nel corso di gara 3 dei playout di Serie A2 maschile tra Roseto e Ruvo di Puglia, che si giocano quindi la permanenza nella seconda serie. Un normale possesso di gioco conquistato dopo un rimbalzo e una palla contesa ha fatto esplodere il caos nell’area dei padroni di casa. Jacopo Borra, centro di Ruvo, ha colpito ripetutamente al volto l’avversario Aristide Landi, innescando una rissa che ha coinvolto giocatori e panchine, con arbitri e staff costretti a intervenire per riportare l’ordine. 🔗 Leggi su Open.online

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