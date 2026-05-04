A Chieti, nel palazzo storico di via de’ Mayo, sono stati ufficialmente riconosciuti 103 nuovi dottori dopo aver superato l'esame di laurea. L'università ha organizzato una cerimonia di consegna dei diplomi, seguita dalla pubblicazione dei dati ufficiali. L’afflusso di studenti che hanno concluso il percorso di studi ha portato a un incremento di professionisti pronti a entrare nel mercato del lavoro.

? Cosa scoprirai Quali nuove figure professionali entreranno nel mercato del lavoro?. Come ha gestito l'università l'afflusso di 2.000 persone in centro?. Perché il rettore considera questo evento un test logistico fondamentale?. Come cambierà l'organizzazione per i 400 laureandi della sessione estiva?.? In Breve Oltre 2.000 ospiti hanno partecipato alle sedute presso Palazzo de' Mayo.. Il rettore Liborio Stuppia ha valutato positivamente il test logistico della nuova sede.. La sessione estiva 2025-2026 prevede circa 400 candidati per la laurea.. I 103 laureati appartengono a settori sanitari, geologici e delle scienze sociali.. Oltre 100 nuovi dottori sono stati proclamati a Palazzo de’ Mayo, la nuova sede dell’Università d’Annunzio nel centro storico di Chieti, al termine della sessione straordinaria per l’anno accademico 2024-2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, Palazzo de’ Mayo accoglie 103 nuovi dottori: test riuscito

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