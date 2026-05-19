A Palazzo de’ Mayo un convegno tra scienza disabilità arte inclusione e creatività

Da chietitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 maggio si tiene presso l’auditorium di Palazzo de’ Mayo, all’interno di un’università, un convegno che unisce diversi settori come scienza, arte, disabilità, tecnologia e neuroscienze. L’evento si intitola “ArtAbility: ridefinire la riabilitazione attraverso l’arte” e inizia alle ore 9. Durante la giornata si parlerà di come l’arte possa influenzare i processi di riabilitazione e favorire l’inclusione. L’iniziativa coinvolge professionisti di vari ambiti e si svolge in un’area dedicata all’università.

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Arte, riabilitazione, disabilità, tecnologia, neuroscienze e inclusione si incontrano nel convegno “ArtAbility: ridefinire la riabilitazione attraverso l’arte”, in programma giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 9, all'auditorium di Palazzo de’ Mayo dell’università degli studi “G. d’Annunzio” di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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