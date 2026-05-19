A Palazzo de’ Mayo un convegno tra scienza disabilità arte inclusione e creatività

Il 28 maggio si tiene presso l’auditorium di Palazzo de’ Mayo, all’interno di un’università, un convegno che unisce diversi settori come scienza, arte, disabilità, tecnologia e neuroscienze. L’evento si intitola “ArtAbility: ridefinire la riabilitazione attraverso l’arte” e inizia alle ore 9. Durante la giornata si parlerà di come l’arte possa influenzare i processi di riabilitazione e favorire l’inclusione. L’iniziativa coinvolge professionisti di vari ambiti e si svolge in un’area dedicata all’università.

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