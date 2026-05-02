Dugenta celebra Dario Sapone campione italiano di pugilato

A Dugenta si è svolta una manifestazione dedicata a Dario Sapone, campione italiano di pugilato nella categoria supergallo. La cerimonia ha visto una grande partecipazione di pubblico e ha incluso la consegna di una targa commemorativa in suo onore. L'evento ha attirato numerosi appassionati e sostenitori, che hanno assistito alle celebrazioni e alle premiazioni organizzate in paese.

Si è svolta ieri a Dugenta la manifestazione celebrativa dedicata a Dario Sapone, neo campione italiano di pugilato categoria supergallo, organizzata dall’A.S.D. AMD Sport Dugenta con il patrocinio del Comune di Dugenta. Un momento di grande partecipazione e orgoglio collettivo per rendere omaggio a un atleta che, con sacrificio, passione e determinazione, ha portato il nome di Dugenta nel prestigioso panorama pugilistico nazionale. L’intera comunità dugentese ha accolto con entusiasmo e soddisfazione il prestigioso traguardo raggiunto da Dario Sapone, vivendo la conquista del titolo italiano come un successo condiviso e motivo di orgoglio per tutto il territorio.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Dugenta celebra Dario Sapone, campione italiano di pugilato Notizie correlate Pugilato. Il trionfo di Lorenzo Coppolaro . E’ campione regionale Under 17Grande soddisfazione per la palestra empolese della Pugilistica Sanseverino, che ha prodotto l’ultimo talento tra le fila della boxe toscana: Lorenzo... Napoli celebra Dario Fo: musica e teatro per un secolo di memoriaMartedì 14 aprile, alle ore 18, la Fondazione Il Canto di Virgilio a Napoli ospiterà un evento intitolato Siamo fatti di memoria, 100 anni di Dario...