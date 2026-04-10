Stasera si svolge un evento di boxe al palasport, con incontri tra pugili professionisti. La serata si svolge alla ‘Bondi arena’, dove sarà allestito un ring che ospiterà diverse sfide di alto livello. Tra i protagonisti c’è un atleta che mira a conquistare un titolo importante. L’atmosfera è carica di attesa mentre i pugili si preparano per affrontarsi sul ring.

Grande boxe questa sera alla ‘Bondi arena’, che vedrà al centro un ring su cui saliranno pugili professionisti per incontri di grande livello. Un appuntamento pugilistico promosso e organizzato da Ferrara Boxe di Roberto Croce. Nel pomeriggio di ieri nei locali dell’Hotel ‘Duchessa Isabella’ è stato presentato ufficialmente il programma di questa sera, il tutto preceduto dalle operazioni di rito dei pesi ufficiali dei pugili. Si è partiti dai pretendenti al titolo italiano, il ferrarese Dario Sapone e Matteo Petriccioli di Le Spezia, poi è stata la volta del campionato europeo femminile pesi leggeri tra Arianna Tonello (Chioggia-Venezia) e Natalie Polednikova (Repubblica Cecha). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notte sul ring al palasport. Sapone punta al titolo

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Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passanti - facebook.com facebook

La notte dopo il giorno di Pasqua è stata la tua ultima notte su questa terra. Ci hai lasciati con una benedizione. Sei stato una benedizione, #PapaFrancesco! x.com