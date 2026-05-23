La premiazione di una squadra di calcio locale ha attirato l’attenzione. La squadra, nota come Premiata ditta Giorgini, è composta da calciatori riconosciuti per le loro capacità. La città di Urbania ha una lunga tradizione di produrre atleti di livello che contribuiscono a valorizzare il nome della comunità. La cerimonia si è svolta recentemente, senza ulteriori dettagli su partecipanti o premi assegnati.

Urbania da sempre esprime calciatori di football che danno lustro e promuovono indirettamente anche la città. Attualmente c’è Stefano Sensi (30 anni) due volte scudettato con l’Inter nel 2021 e nel 2024 e anche con presenze in Nazionale e che dopo essere stato penalizzato da alcuni infortuni è reduce da una bella stagione nel massimo campionato cipriota con la maglia dell’Anorthosis e con quale ha giocato tutte le partite diventando il leader della squadra e il beniamino dei tifosi. Poi ci sono gli emergenti, come i fratelli Giorgini: Andrea difensore centrale classe 2002 (alto 1,90) che gioca in serie B con la Juve Stabia e con la quale ha concluso da pochi giorni i playoff in semifinale contro il Monza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Premiata ditta Giorgini, calciatori di qualità

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