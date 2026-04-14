Cinema Genio Mauro Morucci | La premiata ditta Rossi&Barelli ha affossato l' unico progetto di rilancio

Il cinema Genio di Viterbo continua a essere al centro di discussioni, dopo anni dal suo passato complicato. Recentemente, Mauro Morucci ha affermato che il progetto di rilancio del cinema è stato compromesso dall'azione di Rossi&Barelli, che avrebbe ostacolato l’unico tentativo di rinnovamento. La questione riguarda l’intera gestione del locale e le difficoltà incontrate nel tentativo di riqualificazione.

Il cinema Genio di Viterbo e il suo “ingarbugliato” passato continuano a far discutere a distanza di anni. In futuro riceverà una riqualificazione che lo trasformerà in un centro congressi, ma più di dieci anni fa le sorti della sala cinematografica sono passate attraverso progetti discussi che.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Cinema Genio, Giacomo Barelli: "Riapertura bloccata per ragioni politiche e mancanza di volontà"L'ex assessore scrive a ViterboToday: "La verità che qualcuno non ha mai voluto raccontare". Mauro: "Spalletti mi ha fatto tenerezza, ma se l'unico 'pensante' che ha è Locatelli...""Spalletti è stato sincero e faceva tenerezza quando confessava che, dopo 6 mesi, ancora non capisce come mai la sua Juve abbia due facce così...