Regate preliminari America’s Cup 2026 | chi parteciperà? Luna Rossa con due barche parterre ricchissimo

Manca poco più di un anno all’inizio della America’s Cup 2026, prevista per l’estate 2027 nelle acque di Napoli. Le regate preliminari stanno iniziando a prendere forma, con alcuni team già annunciati. Tra questi, una squadra parteciperà con due imbarcazioni, mentre altri concorrenti si stanno preparando per le fasi di qualificazione. Il parterre degli equipaggi è particolarmente competitivo e ricco di partecipanti provenienti da diversi Paesi. La competizione si avvicina e l’interesse cresce, con il pubblico che attende con ansia l’inizio delle prove ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Manca poco più di un anno alla America’s Cup, che si svolgerà nell’estate 2027 nelle acque di Napoli. La competizione sportiva più antica del mondo sbarcherà in Italia per la prima volta nella storia e animerà il capoluogo partenopeo: Team New Zealand sarà chiamata a difendere la Vecchia Brocca dall’assalto dell’equipaggio che emergerà dalla Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti a cui parteciperanno Luna Rossa, i britannici di Athena Racing, gli svizzeri di Alinghi, i francesi di La Roche-Posay, gli statunitensi American Racing Challenger Team e una formazione australiana. Prima di arrivare al grande evento, però, sono previsti degli... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Regate preliminari America’s Cup 2026: chi parteciperà? Luna Rossa con due barche, parterre ricchissimo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Louis Vuitton 38ª Americas Cup: presentata a Cagliari la prima Regata Preliminare in Sardegna Sullo stesso argomento Dove vedere in tv Luna Rossa, Regate preliminari America’s Cup Cagliari 2026: orari, programma, streamingNel weekend del 22-24 maggio si disputeranno le prime regate preliminari della America’s Cup: saranno le acque di Cagliari a ospitare un evento di... America’s Cup, Regate preliminari Sardegna 2026: programma, orari, tv, streamingEntra nel vivo il countdown in vista delle prime regate preliminari di America’s Cup, che si terranno questo weekend in Sardegna. Regate preliminari America’s Cup 2026: chi parteciperà? Luna Rossa con due barche, parterre ricchissimoManca poco più di un anno alla America's Cup, che si svolgerà nell'estate 2027 nelle acque di Napoli. La competizione sportiva più antica del mondo ... oasport.it Dove vedere in tv Luna Rossa, Regate preliminari America’s Cup Cagliari 2026: orari, programma, streamingNel weekend del 22-24 maggio si disputeranno le prime regate preliminari della America's Cup: saranno le acque di Cagliari a ospitare un evento di ... oasport.it