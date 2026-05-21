Nella serata del 21 maggio 2026, viene condivisa una preghiera rivolta a chi si prepara al riposo notturno. Si invita a ricevere la pace di Cristo, lasciando che questa accompagni il momento di intimità prima di dormire. La preghiera si concentra su temi di grazia, perdono e totale affidamento, offrendo a chi recita un momento di riflessione e tranquillità prima di chiudere gli occhi. È un gesto che invita a affidare la notte a un senso di protezione e speranza.

Accogli la pace di Cristo prima del riposo con la preghiera della sera del 21 maggio 2026, un momento di grazia, perdono e totale affidamento. In questo silenzio che precede il riposo, vogliamo consegnare al Padre ogni istante vissuto oggi, riconoscendo che la Sua mano ci ha guidati anche laddove i nostri occhi non hanno saputo vedere la Sua luce. Ti rendiamo grazie, Signore, per le persone che hai messo sul nostro cammino e per le grazie che ci hai concesso, in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questi pochi ma preziosi minuti per offrire al Signore un sincero ringraziamento: è il momento di fare pace con la giornata trascorsa, allontanare le ansie e riposare profondamente nel Suo amore che non tramonta mai. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 21 maggio 2026: affida la notte al Signore

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