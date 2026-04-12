Un giovane scialpinista è morto oggi, domenica 12 aprile 2026, dopo una caduta avvenuta a circa 3000 metri di altezza nelle zone dell’alta Vallespluga, un’area montuosa al confine tra Italia e Svizzera. L'incidente si è verificato durante un'escursione invernale sulla neve, senza ulteriori dettagli disponibili al momento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita all’uomo.

Un giovane scialpinista ha perso la vita oggi, domenica 12 aprile 2026, dopo una caduta avvenuta a circa 3000 metri di quota nelle zone dell’alta Vallespluga, territorio montano situato al confine tra Italia e Svizzera. Il tragico evento si è consumato mentre l’appassionato stava affrontando uno dei percorsi più impegnativi della stagione corrente, precipitando in un punto caratterizzato da particolare instabilità del terreno. Dinamica del soccorso e criticità del versante coinvolto. Le operazioni di recupero sono attualmente in corso e richiedono uno sforzo tecnico notevole a causa della posizione estremamente remota del luogo del sinistro....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vallespluga, tragedia a 3000 metri: scialpinista muore sul pendio

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