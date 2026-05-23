Precipita in un dirupo per 50 metri mentre raccoglie gli asparagi e muore

Notizia in breve

Un uomo di 74 anni è morto dopo essere precipitato per circa 50 metri da un dirupo mentre raccoglieva asparagi. L’incidente è avvenuto in una zona collinare e non ci sono testimoni diretti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è stato dichiarato deceduto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La vittima era originaria di Monte San Giovanni Campano.