Cade in un dirupo mentre raccoglie asparagi | morto 52enne nel salernitano

Un uomo di 52 anni è deceduto dopo essere caduto in un dirupo mentre raccoglieva asparagi in un’area montana tra i comuni di Sassano e Teggiano. L’incidente si è verificato nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno, e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. La vittima era originaria di Teggiano.

Un uomo di 52 anni, originario di Teggiano, Raffaele De Paola, ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo in un’area montana del Vallo di Diano, al confine tra i comuni di Sassano e Teggiano.La dinamicaLa tragedia si è consumata nella mattinata di oggi. La vittima si trovava in.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Cade nel dirupo mentre raccoglie asparagi, 52enne morto a Teggiano, nel SalernitanoUn 52enne è deceduto nel Vallo di Diano, tra Sassano e Teggiano (Salerno): è caduto in un dirupo mentre era con un amico a raccogliere asparagi,... Cade nel dirupo mentre raccoglie asparagi: soccorso. Malore per la figlia che era con luiLastra a Signa (Firenze), 15 marzo 2026 – Paura nella giornata di domenica in una zona di campagna piuttosto impervia nel comune di Lastra a Signa. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incidente mortale sul lavoro in Valsesia, operaio cade in un dirupo davanti ai colleghi; Uomo cade da un dirupo e muore. Incidente sul lavoro, si indaga sulla dinamica; Comiso, cade in un dirupo in una zona impervia: salvato dai vigili del fuoco; Lezzeno, cade con la moto giù nel dirupo ma resta appeso nel vuoto: salvato da vigili del fuoco e soccorso alpino. Cade nel dirupo mentre raccoglie asparagi, 52enne morto a Teggiano, nel SalernitanoUn 52enne è deceduto nel Vallo di Diano, tra Sassano e Teggiano (Salerno): è caduto in un dirupo mentre era con un amico a raccogliere asparagi, inutili ... fanpage.it Cade in dirupo mentre raccoglie asparagi, muore nel SalernitanoUn uomo di circa 50 anni, originario di Teggiano, è morto dopo essere precipitato in un dirupo in un'area montana tra Sassano e Teggiano, nel Vallo di Diano (Salerno). (ANSA) ... ansa.it Marc cade all'ultima curva, ma rientra ai box al momento giusto - facebook.com facebook Marc cade all'ultima curva, ma rientra ai box al momento giusto x.com