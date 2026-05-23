Precipita in un dirupo mentre cerca asparagi ad Anagni | morto l'ex assessore provinciale Franco Tanevini

Notizia in breve

Un uomo è deceduto dopo essere caduto in un dirupo mentre cercava asparagi in una zona di campagna. L'incidente è avvenuto venerdì 22 maggio, in località di campagna vicino ad Anagni. La vittima era un ex assessore provinciale e membro di un partito politico locale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’incidente è sotto indagine.