Sequestrate oltre 4.300 magliette false in un capannone del Macrolotto 2 a Prato. Le magliette portavano marchi di brand noti come Ralph Lauren e Converse. L’operazione è stata condotta da agenti delle forze dell’ordine durante un blitz. La merce, priva di autorizzazione, è stata sequestrata. Nessun arresto è stato effettuato durante l’intervento.

PRATO – Migliaia di magliette con il logo di importanti firme della moda tra le quali Ralph Lauren e Converse. Oltre 4.300 magliette già confezionate e pronte per essere distribuite sul mercato. Sono state trovate e sequestrate dagli uomini della guardia di finanza a Prato, in un magazzino gestito da un’imprenditrice cinese di 49 anni in via Bruges, nel Macrolotto 2. Ne dà notizia la procura. Secondo quanto riferito, all’interno dell’azienda sono stati trovati migliaia di articoli coi marchi di Snoopy, Ralph Lauren, Converse, Vespa e Volkswagen. L’azienda cinese, si spiega in una nota, dà lavoro a dieci persone e lavora su commissione di numerosi brand anche stranieri. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: sequestrate più di 4300 magliette taroccate. Blitz in un capannone del Macrolotto 2

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