Prato fino a 25mila euro al mese per un capannone | niente più spazio nel Macrolotto due

A Prato, nel Macrolotto due, non ci sono più aree libere disponibili. Un capannone è stato costruito nell’ultimo terreno tra via Aldo Moro e via Lille e, prima di terminare i lavori, è stato già affittato a un canone che può arrivare fino a 25 mila euro al mese. La zona, quindi, è ormai completamente occupata da strutture industriali.

Prato, 11 marzo 2026 – Nel Macrolotto due non c'è più spazio. L'ultimo fazzoletto di terra tra via Aldo Moro e via Lille è stato costruito e, prima ancora che i lavori si concludessero del tutto, già affittato. Un segnale chiaro di come il mercato dei capannoni continui a macinare affari d'oro, nonostante il recente rallentamento del settore del pronto moda. L'ultimo maxi intervento riguarda oltre 10mila metri quadrati di area edificata, con capannoni alti fino a 12 metri destinati alla produzione. A realizzare il maxi complesso è stata la ditta Nigro Costruzioni per conto dell'imprenditore pratese Sauro Bigagli, attivo da tempo nel settore immobiliare.