Prato scioperano per i turni massacranti | protesta inattesa di due operai cinesi
Due operai cinesi hanno scioperato a Prato per protestare contro i turni di lavoro considerati eccessivi. La protesta è avvenuta senza preavviso e ha attirato l’attenzione nella zona industriale. La mobilitazione ha causato interruzioni nelle attività lavorative, con i lavoratori che hanno denunciato condizioni di lavoro estenuanti. La protesta si è svolta davanti a un’azienda tessile, con cartelli e slogan contro lo sfruttamento dei lavoratori stranieri. La notizia è stata resa nota anche attraverso un messaggio affisso in piazza.
"Anche i cinesi si ribellano allo sfruttamento", recita la civetta del giornale locale esposta in piazza a Prato. a guidare l'inedita rivolta, sono You e Ma, marito e moglie, due operai. Protestano davanti alla ditta tessile, gestita da connazionali, dove lavorano. "Facciamo turni massacranti di 18 ore al giorno e ci pagano solo 3 centesimi a bottone!", racconta Ma. Orari disumani, compensi da fame, arretrati non pagati, nessun giorno di riposo. Domeniche e festivi sempre in fabbrica. Minacce e botte. Una condizione inaccettabile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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