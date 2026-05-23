Prato scioperano per i turni massacranti | protesta inattesa di due operai cinesi

Notizia in breve

Due operai cinesi hanno scioperato a Prato per protestare contro i turni di lavoro considerati eccessivi. La protesta è avvenuta senza preavviso e ha attirato l’attenzione nella zona industriale. La mobilitazione ha causato interruzioni nelle attività lavorative, con i lavoratori che hanno denunciato condizioni di lavoro estenuanti. La protesta si è svolta davanti a un’azienda tessile, con cartelli e slogan contro lo sfruttamento dei lavoratori stranieri. La notizia è stata resa nota anche attraverso un messaggio affisso in piazza.