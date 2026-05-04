Ospedale di Pantalla FdI attacca la giunta Proietti | Personale insufficiente e promesse non mantenute

Un sopralluogo presso l’ospedale di Pantalla ha portato all’attacco di un partito di centrodestra nei confronti della giunta regionale, accusata di aver mantenuto promesse non rispettate e di avere una dotazione di personale insufficiente. La visita, svolta con l’obiettivo di verificare lo stato delle strutture e dei servizi, ha evidenziato una carenza di personale e criticità che già erano state segnalate in passato.

Un sopralluogo per “verificare direttamente” lo stato di salute dell'ospedale, un verdetto senza mezzi termini: “Carenza strutturale di personale” e “promesse disattese” dalla presidente Stefania Proietti. Al termine della visita di questa mattina nel presidio ospedaliero della Media Valle del.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Bilancio 2026 del Comune di Taranto, Vietri (FdI) attacca la GiuntaIntervento critico sullo schema di Bilancio di previsione 2026 del Comune di Taranto da parte del capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio... Kanye West a Reggio: Fdi attacca la Giunta, “Priorità sbagliateIl dibattito a Reggio Emilia si è acceso bruscamente in seguito alle polemiche riguardanti l’imminente esibizione del rapper Kanye West, prevista per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sopralluogo di FdI e amministratori all'ospedale di Pantalla; Ospedale di Pantalla, sopralluogo FdI lunedì: servizi, laboratorio e ruolo del presidio nella Media Valle del Tevere; Sanità umbra con 5-6 ospedali invece di 17? Il confronto non decolla. E su Spoleto e Pantalla solo incertezze, tante nuvole sul futuro di Narni; Umbria Civica per Todi: Luigi Sensini nuovo consigliere comunale. Sopralluogo di FdI e amministratori all'ospedale di Pantalla(ANSA) - PERUGIA, 02 MAG - Verificare sul campo le condizioni dell'ospedale e fare chiarezza sulle prospettive della struttura, mentre cresce la preoccupazione per un futuro ritenuto incerto: con qu ... msn.com Consegnata all'ospedale di Pantalla la nuova TacProsegue l'attività della direzione dell'Usl Umbria 1 volta a rafforzare la vocazione diagnostico-assistenziale dell'ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla di Todi. In linea con il programma, ... ilmessaggero.it Ospedale di Pantalla, sopralluogo “sul campo” di Fratelli d’Italia su servizi e prospettive della struttura http://ow.ly/UuQ3106xZMu #tuttoggi #Politica #Todi #cronaca #evidenza #ospedalepantalla #pantalla #politica #scoop #todi - facebook.com facebook #Umbria “Chirurgia paralizzata, è un fallimento gestionale. Difendiamo la sanità della Media Valle del Tevere” - Interrogazione di Nilo Arcudi (Tp-Uc) sull’ospedale di Pantalla consiglio.regione.umbria.it/informazione/n… x.com