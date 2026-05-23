Prato l’IA rivoluziona il cenciaiolo | dal tatto agli scanner ottici

Notizia in breve

Un cenciaiolo utilizza ora uno scanner ottico invece del tatto tradizionale per valutare i pezzi di legno. Lo strumento analizza la superficie e fornisce dati chimici tramite spettroscopia nel vicino infrarosso. La tecnologia permette di identificare le caratteristiche del materiale senza contatto diretto. Questa innovazione sostituisce le tecniche manuali e accelera le operazioni di controllo. Non sono stati riportati dettagli sui risultati specifici o sulle applicazioni pratiche di questa sostituzione.