Prato l’IA rivoluziona il cenciaiolo | dal tatto agli scanner ottici

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cenciaiolo utilizza ora uno scanner ottico invece del tatto tradizionale per valutare i pezzi di legno. Lo strumento analizza la superficie e fornisce dati chimici tramite spettroscopia nel vicino infrarosso. La tecnologia permette di identificare le caratteristiche del materiale senza contatto diretto. Questa innovazione sostituisce le tecniche manuali e accelera le operazioni di controllo. Non sono stati riportati dettagli sui risultati specifici o sulle applicazioni pratiche di questa sostituzione.

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? Domande chiave Come può uno scanner ottico sostituire il tatto del cenciaiolo?. Quali dati chimici rivela la spettroscopia nel vicino infrarosso?. Perché le nuove norme europee impongono sanzioni milionarie ai brand?. Quanto può ridurre l'IA i costi di acquisto delle materie prime?.? In Breve Ogni cittadino europeo produce mediamente 11 chilogrammi di scarti tessili ogni anno.. L'Europa genera circa 5,8 milioni di tonnellate di rifiuti tessili ogni dodici mesi.. Il distretto di Prato gestisce oltre 140.000 tonnellate di materiali rigenerati ogni anno.. Il riciclo tecnologico riduce i costi delle materie prime del 30% per i produttori.. A... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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