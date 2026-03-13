Sant' Anna tatto artificiale ed efficienza energetica come nuove frontiere per l’IA

Il 11 marzo 2026 a Pisa, si parla di innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione alle nuove frontiere come il tatto artificiale e l’efficienza energetica. Questi sviluppi rappresentano aspetti fondamentali che andranno ad influenzare il futuro della tecnologia, rendendola più sostenibile e funzionale. La discussione coinvolge esperti e ricercatori che condividono le ultime novità in questo settore.

Pisa, 11 marzo 2026 - Il futuro dell’intelligenza artificiale non dipenderà solo da quanto sarà ‘intelligente’ e in grado di elaborare dati, ma anche dalla sua sostenibilità energetica. Uno studio pubblicato su Nature Communications e coordinato dalla Scuola Sant’Anna, in collaborazione con STMicroelectronics, Università di Zurigo e Politecnico Federale di Zurigo, ha sviluppato un innovativo sistema tattile bioispirato capace di riprodurre le modalità di percezione ed elaborazione del tatto umano con consumi energetici drasticamente ridotti. È una svolta significativa nella ricerca sul tatto artificiale, per costruire robot e macchine... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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