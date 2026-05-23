Il direttore sportivo di Prato lavora alla formazione della squadra per la prossima stagione, con idee chiare sugli innesti e riconferme in programma a breve. Ricorda che un anno fa molte trattative non si concretizzarono perché alcuni calciatori non erano interessati a trasferirsi in città. Attualmente, l’obiettivo è rafforzare il roster con innesti mirati e mantenere i giocatori chiave. La società sta definendo le operazioni di mercato per migliorare la rosa in vista delle competizioni future.

"Un anno fa, quando stavamo costruendo la rosa, tanti calciatori che abbiamo contattato non volevano venire a Prato. Ma adesso la musica è drasticamente cambiata, perché abbiamo una proprietà seria e solida, e perché abbiamo vissuto una stagione molto positiva come quella appena terminata". Non c’è un attimo di respiro per Gianluca Berti. Il telefono del direttore sportivo del Prato è già bollente in vista della finestra estiva di calciomercato, che inevitabilmente vedrà la società biancazzurra grande protagonista. D’altronde, l’obiettivo dei lanieri è chiarissimo: allestire una rosa in grado di essere competitiva per provare a vincere il campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, il ds Berti al lavoro per una rosa top: "Idee chiare sugli innesti. Riconferme a breve"

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