Il club compie 25 anni | Passione e idee chiare Così abbiamo creato una comunità accessibile

Al Golf Villa Paradiso si sono svolti i festeggiamenti per il 25º anniversario del club, con due eventi aperti al pubblico. La ricorrenza viene segnata da una storia di passione e di idee chiare che hanno portato alla creazione di una comunità accessibile. La celebrazione ha coinvolto i soci e gli appassionati, offrendo momenti di condivisione e di incontro.

Al Golf Villa Paradiso sono iniziati i festeggiamenti per i 25 anni di attività. Un risultato significativo celebrato con due eventi aperti a tutti. Il circolo del Gruppo Colombo, che annovera anche il Golf Brianza e l’Antico Borgo di Camuzzago, è guidato da Vincenzo Fiordelisi, imprenditore e punto di riferimento per il golf brianzolo e lombardo. Qual è il segreto per raggiungere risultati d’eccellenza? "Passione, impegno e un’idea ben definita fin dall’inizio. Villa Paradiso prende forma nei primi anni Duemila, immersa nello scenario unico del Parco dell’Adda, con l’obiettivo di diventare un circolo di riferimento, senza perdere il suo spirito accogliente e accessibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il club compie 25 anni: "Passione e idee chiare. Così abbiamo creato una comunità accessibile" Leggi anche: Leggo compie 25 anni, un laboratorio di idee che guarda sempre avanti Leggi anche: Garlasco, l'avvocato di Sempio: "Abbiamo idee chiare sull'arma del delitto"