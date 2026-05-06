Oltre 93 mila viste in un mese più di 3 mila al giorno per la Casa di Giulietta e il suo nuovo ingresso

Nel primo mese di apertura, la Casa di Giulietta ha registrato oltre 93.000 visite, con una media di più di 3.000 visitatori al giorno. La distribuzione degli ingressi si è svolta in modo abbastanza uniforme nel corso delle ore, eliminando i picchi di afflusso che in passato provocavano sovraffollamenti tra il cortile e l’ingresso. I flussi di ingresso e uscita sono stati monitorati per garantire un movimento più scorrevole.